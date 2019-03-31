31 Mart Manisa yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Manisa'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 17 ilçenin yer aldığı Manisa'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Manisa seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Manisa yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART MANİSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Manisa seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

MHP Manisa Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün: %

İyi Parti Manisa Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı: %

MANİSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Manisa ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Ahmetli:

Akhisar:

Alaşehir:

Demirci:

Gölmarmara:

Gördes:

Kırkağaç:

Köprübaşı:

Kula:

Salihli:

Sarıgöl:

Saruhanlı:

Şehzadeler:

Selendi:

Soma:

Turgutlu:

Yunusemre:

2014 MANİSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Manisa yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Manisa yerel seçim sonuçları...

MHP: % 40,1

AK PARTİ: % 36,7

CHP: % 18,3

2009 MANİSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

MHP: % 38,70

AK PARTİ: % 34,70

CHP: % 13,90

MANİSA HAKKINDA

Manisa, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, 13.269 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Manisa şehri Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle İtilaf Devletleri yurdun dört bir yanını işgal etmekteydi. Manisa şehri de Yunan ordusu tarafından 26 Mayıs 1919'da işgal edildi.

Türk ordusunun ve Türk halkının Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu mücadele ile Manisa şehri, 8 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan kuvvetlerinden geri alındı.

Günümüzde ise Manisa 2015 verilerine göre 1.380.366 kişilik nüfusa sahiptir.