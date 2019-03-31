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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 17:46

seçim sonuçları: 31 Mart Malatya ilçeleri yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı?

yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Malatyalılar sandık başına gitti. Saat 16.00'da sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Malatya'da hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe ...

Malatya seçim sonuçları açıklandı mı?

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Malatya'da oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 13 ilçenin yer aldığı Malatya'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. , takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart ...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART MALATYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Malatya seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan: %

CHP Malatya Belediye Başkan adayı Soner Gökçe: %

Saadet Partisi Malatya Belediye Başkan adayı Osman Marasalı: %

HDP Malatya Belediye Başkan adayı Yusuf Bozkuş: %

MALATYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Malatya ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Akçadağ:
Arapgir:
Arguvan:
Battalgazi:
Darende:
Doğanşehir:
Doğanyol:
Hekimhan:
Kale:
Kuluncak:
Pütürge:
Yazıhan:
Yeşilyurt:

2014 MALATYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Malatya yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Malatya yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 61,8

CHP: % 17,8

SP: % 9,9

MHP: % 7,7

2009 MALATYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 53,10

SP: % 29,00

CHP: % 13,70

MHP: % 2,00

MALATYA HAKKINDA

Malatya, Türkiye'nin en kalabalık 27. ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan en büyük şehirdir.

Tarihi Milattan Önce 6000'lere dayanan Malatya şehri, önemli ticaret yolları üzerinde yer aldığı konumu nedeniyle birçok savaşa sahne olan bir yerdir. Şehirde sürekli olarak iki devlet arasında çekişmeler meydana gelmiştir.

Ticaret yollarında hakimiyet kurmak isteyen devletler şehri ele geçirmek için sürekli savaşmıştır. Savaşlardan sonra da şehir yağmalanmış, savunma ve istilalardan korunmak için şehir merkezi iki kere değişim geçirmiştir. Bu sebepten dolayı Malatya'nın tarihinin araştırılması oldukça zordur.

Günümüze kadar Hattiler, Hititler, Asurlular, Urartular, Asurlular, Medler, Pesler, Büyük İskender İmparatorluğu, Kapadokya Krallığı, Pontus Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Danişmendliler, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Timur Devleti, Dulkadiroğulları ve Osmanlı Devleti şehre ev sahipliği yapmış veya topraklarında barındırmıştır.

Günümüzde Malatya şehri, ekonomisini en çok meşhur meyvesi olan kayısıdan ve tekstilden sağlamaktadır. Şehirde yer alan kayısı ve tekstil fabrikaları birçok işçinin çalışmasına da vesile olur. İki organize sanayi bölgesi bulunan şehirde, üçüncü organize sanayi bölgesi için de ihaleler tamamlanmıştır.

Dünyanın kayısı ihtiyacının %80'i Malatya şehrinden karşılanmaktadır. Dağlık arazilerde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılsa da şehrin ekonomisine katkısı yok denecek kadar azdır.

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