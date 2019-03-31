31 Mart Kayseri yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kayseri'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 16 ilçenin yer aldığı Kayseri'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Kayseri seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Kayseri yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART KAYSERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kayseri seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç: %

Saadet Partisi Kayseri Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan: %

İyi Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Dursun Ataş: %

KAYSERİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kayseri ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Akkışla:

Bünyan:

Develi:

Felahiye:

Hacılar:

İncesu:

Kocasinan:

Melikgazi:

Özvatan:

Pınarbaşı:

Sarıoğlan:

Sarız:

Talas:

Tomarza:

Yahyalı:

Yeşilhisar:

2014 KAYSERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kayseri yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kayseri yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 59

MHP: % 27

CHP: % 8,9

BBP: % 2,2

SP: % 1,7

2009 KAYSERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 60,50

MHP: % 23,00

CHP: % 8,60



SP: % 4,50

KAYSERİ HAKKINDA

Kayseri, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 17.170 km2 yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Kayseri şehri, M.Ö. 4000 ile MS 2000 olmak üzere 6000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Anadolu'ya M.Ö. 2000'li yıllarda gelen Hititler, Kayseri'deki Kültepe şehrini kurmuş ve Anadolu'nun en büyük höyüğü ünvanını kazanmıştır.

Kültepe yakınlarında yapılan arkeolojik çalışmalarda bu döneme ait çivi yazıları ve tabletler bulunmuştur. Bulunan tabletteki bilgiler Asurlu tüccarlarla Hititli yerliler arasındaki ticari ilişkileri ortaya çıkarmıştır.

Kayseri, tarih boyunca Hititler, Bizanslılar, Anadolu Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük devletler tarafından yönetilmiştir.

1988'de çıkarılan kanun ile Kayseri şehri, büyükşehir ünvanını elde etmiştir.

Günümüzde Kayseri şehrinin ekonomisi sanayi, madencilik, ormancılık, tarım, hayvancılık ve ticaretten sağlanmaktadır.