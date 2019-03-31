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  • Son Güncelleme: 31.03.2019 17:06

yerel seçim sonuçları: 31 Mart ilçe ilçe oy oranları! Kahramanmaraş'da hangi parti kazandı?

yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri içinKahramanmaraşlılar sandık başına gitti. Saat 16.00'da sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Kahramanmaraş'da hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe ...

Kahramanmaraş seçim sonuçları açıklandı mı?

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kahramanmaraş'da oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 11 ilçenin yer aldığı Kahramanmaraş'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. , takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart ...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART KAHRAMANMARAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kahramanmaraş seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör: %

CHP Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Ali Öztunç: %

BTP Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Hüsniye Dilek Erdoğan Yılmaz: %

Vatan Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Cafer Sincer: %

TKP Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Ali Şenyüz: %

KAHRAMANMARAŞ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kahramanmaraş ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Afşin:

Andırın:

Çağlayancerit:

Dulkadiroğlu:

Ekinözü:

Elbistan:

Göksun:

Nurhak:

Onikişubat:

Pazarcık:

Türkoğlu:

2014 KAHRAMANMARAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 58,8

MHP: % 30,5

CHP: %,6,3

HDP: % 1,3

2009 KAHRAMANMARAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 65,30

MHP: % 22,00

BBP: % 4,20

SP: % 2,60

CHP: % 2,40

KAHRAMANMARAŞ HAKKINDA

Kahramanmaraş, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan ve 14.525 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Kahramanmaraş şehri, birçok devlet ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış veya toprağı olmuştur. Arkeolojik araştırmalarda bulunan kalıntılar, insanların Kahramanmaraş'a yerleşiminin Üst Paleolitik Çağ'da başladığını ve diğer çağlarda da sürdüğünü ortaya çıkarmıştır.

Şehri ilk kuran uygarlık Hititler'dir. Sonrasında sırasıyla Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre çeşitli zamanlarda hakim olmuşlardır.

Maraş'a Türk Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu üstün hizmetlerden ve direnişten dolayı 7 Şubat 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahraman ünvanı verilmiştir ve şehrin adı da Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.

2015 nüfus sayımı verilerine göre Kahramanmaraş şehri nüfusu 1.096.610 kişi olarak belirlenmiştir.

Şehirde 6 adet baraj vardır. Bu barajlar;

* Sır Barajı

* Menzelet Barajı,

* Kartalkaya Barajı,

* Ayvalı Barajı,

* Klavuzlu Barajı,

* Adatepe Barajı'dır.

Şehir ekonomisini genel olarak sanayi ve barajlardan sağlamaktadır.

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