Başkan Erdoğan'dan seçmene teşekkür mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. AK Parti'nin 2002 yılından bu yana girdiği her seçimden zaferle ayrıldığının altını çizen Erdoğan, seçmene teşekkürlerini sunarken seçim kazanan adaylara da başarılar diledi.

İŞTE ERDOĞAN'IN O MESAJI

AK Parti olarak, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin tüm büyükşehirlerinde, illerinde, ilçelerinde, beldelerinde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum.