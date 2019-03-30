İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. Üst katlarda mahsur kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu.
İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. Üst katlarda mahsur kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu.
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