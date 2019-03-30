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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 20:45

Sultangazi'de paniği! Mahalle sokağa döküldü

Sultangazi'de bir binanın giriş katında çıkan nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. Üst katlarda mahsur kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu.

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