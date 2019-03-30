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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 15:20

Son dakika: sınırın sıfır noktasında kritik hamle! Açılışı yapıldı...

Son dakika... Savunma Bakanı Akar ve 'nın komuta kademesi sınırını ziyaret etti. Akar olası harekat için kurulan merkezin de açılışını yaptı.

Sınırın sıfır noktasında kritik hamle

ve 'nın komuta kademesi, sınırının sıfır noktasındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin yapılacağı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni açtı.

Akar " Bugün sabah 4'te başlattığımız Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz" dedi.



IRAK'IN KUZEYİNE "PENÇE" HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ:

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