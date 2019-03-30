Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidecek. İstanbul'da yaşayan seçmenler sandık başında oylarını kullanmadan önce mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye başkan adayı Serkan Toper kimdir, nereli sorularının yanıtı...

CUMHUR İTTİFAKI MHP BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SERKAN TOPER KİMDİR​?

13.03.1979 yılında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kars- Kağızman'lıdır. Türkbey Efe isminde bir erkek evlat babasıdır.

İlkokul 1-2-3 sınıfları Sivas-Yıldızeli ilçesinde tamamladıktan sonra ilkokul 4 ve 5. sınıflarla, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. Sonrasında 2003 ve 2004 yılları arasında Ankara Barosu'nda avukatlık yaptı. 2005 Mart ayı itibariyle İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.

Müvekkil ağırlığını şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik adamları oluşturmakla, şirket danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve de Medya hukuku ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir.

2016 Yılında, Bakan, Milletvekili ve İş- Sanat dünyasının katılımı ile düzenlenen 6.Buhara Medya Yılın En İyileri Medya Ödülleri töreninde, medya ve Fikir Sanat Eserleri Hukuku konusunda ki çalışmaları nedeni ile "YILIN EN İYİ HUKUK DANIŞMANI" ödülüne layık görülmüştür.

Medya Hukuku, Kadına Şiddet, Yeni Anayasa konulu düzenlenen Belediye panellerine konuşmacı olarak iştirak etmiştir.

Kurucusu olduğu Ata Hukuk & Danışmanlık 2001 yılından bu yana Ankara-İstanbul-İzmir ve Samsun'da kurulu ofislerle dayanışma içinde müvekkillerine hizmet sunmaktadır.