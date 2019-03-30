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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 14:41

e saatler kala akılalmaz saldırı! Pankart kesen 'li adaylar kurşun yağdırdı

Dün gece ’ın pankartlarını kesen Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve Kerem E. önce kendilerine itiraz eden vatandaşlar ile kavga etti ardından silah çekerek kurşun yağdırdılar.

CHP'li adaylar kurşun yağdırdı

Olay dün gece Büyükçekmece Tepecik Ulus Mahallesi'nde yaşandı. Gecenin karanlığında fark edilmeyeceklerini düşünen Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve Kerem E. yanlarındaki CHP'li üyeler Burak A., Berke Ç., Orkun K. ve Feyyaz B. ile birlikte, 'ın pankartlarını kesmeye başladılar. Durumu fark eden Tepecikli vatandaşlar CHP'lilerin yanına giderek "Seçim yasakları mı başladı, neden pankartları kesiyorsunuz?" diye sordular. Mahalle sakinlerine hakaret eden ve yumruk atan CHP'li üyeler ardından olay yerinden kaçmaya başladı.

CHP'Lİ ADAYLAR KURŞUN YAĞDIRDI
Mahalle çıkışında yakalanan CHP Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve Kerem E. kimliklerinin deşifre olmaması adına etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü bölgeye intikal eden emniyet güçleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Emniyetin yaptığı tahkikat sonucunda kimlikleri tespit edilen CHP Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve CHP'li üyeler yakalanarak gözaltına alınırken CHP Meclis Üyesi adayı Kerem E. kaçtı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI
Emniyetin yaptığı tahkikat sonucunda kimlikleri tespit edilen CHP Meclis Üyesi adayları Nevzat S. ve Kerem E. yakalanarak gözaltına alındı.




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