31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde AK Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy oldu. Peki Ömer Arısoy kimdir ve nerelidir? İşte detaylar...

AK PARTİ ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖMER ARISOY KİMDİR?

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı'na getirilen isimlerden biri olan Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilinde doğdu. Ömer Arısoy babası Bilal Arısoy'u 2011 yılında kaybetmişti.

İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna (İletişim Fakültesi) girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997 yılında bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.

1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.

Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulundu. Bu tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Ancak özel hayatına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.