Olay Armağanevler Mahallesi Güngör sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.