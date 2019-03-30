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  • 30.03.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 12:30

'de kan donduran olay! Erkek cesedi bulundu

'de bulunan bir sitenin arka bahçesinde erkek cesedi bulundu. Üzerinde darp izleri de bulunan cesedin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olay Armağanevler Mahallesi Güngör sokakta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site sakinleri bahçeye inen merdivenlerin altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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