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  • 30.03.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 17:57

kimdir, nerelidir? Ümraniye Belediye Başkan Adayı ?

Ümraniye Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye için sandık başına gidiyor. Yerel de en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de Ümraniye olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım'ın kim olduğunu merak ediyor. İşte İsmet Yıldırım'ın özgeçmişi...

İsmet Yıldırım kimdir, nerelidir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım kaç yaşında?

31 Mart ine günler kala partilerin ilçelerinin belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart inde Ümraniye Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım hakkında tüm merak edilenler...

İSMET YILDIRIM KİMDİR?
1960 yılında Ümraniye'de doğan İsmet Yıldırım, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

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