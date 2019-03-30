Başkan Erdoğan'dan İstanbul paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil Avrupa, Asya ve Afrika'nın da kalbi olduğunu belirtti.



İstanbul'un bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehir olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yerdir. İstanbul, 15 Temmuz gecesi darbeyi kutlayan FETÖ'cü alçakların şerefine kadeh kaldıran çarpık zihniyete teslim edilemeyecek müstesna bir şehirdir.



Çünkü bu şehir bize, size ve milletimizin tüm fertlerine Fatih'in emanetidir. Bu şehir, ezanımız ve bayrağımız için asırlardır bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren kahramanların emanetidir. Bu şehir, 15 Temmuz ihanetine karşı göğüslerini siper eden koç yiğitlerin emanetidir."