Bahçeli'den 'intikam' açıklamasına sert tepki



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Gölbaşı mitinginde konuştu. Ankara'da partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar, kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar." dedi. Bahçeli konuşmasında ayrıca, ''Bir şahıs çıkıp 31 mart seçimleri intikam olacak diyor. Neyin intikamı olacak. Bir sistem değişikliği bir intikama gerekçe olabilir mi? Kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi?'' açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor. Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekli olabilir mi? Bir sistem değişikliği 'Türkiye'de intikam alacağım' diyerek kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi? Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. Partilere mensubiyet duyabilirsiniz ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz."