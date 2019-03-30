31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Arnavutköy Belediye Başkan Adayı, aynı zamanda ilçenin mevcut belediye başkanı da olan Ahmet Haşim Baltacı oldu. Peki kritik 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Ahmet Haşim Baltacı kimdir?

AHMET HAŞİM BALTACI KİMDİR?

1965 yılında doğan Ahmet Haşim Baltacı, Trabzon'un Çaykara ilçesindendir.

1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı, ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

Birçok sivil toplum kuruşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.

28 Şubat 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009'da tekrar seçildiği Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Ahmet Haşim Baltacı, evli ve dört çocuk babasıdır.