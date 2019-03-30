Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.03.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 15:21

kimdir, nerelidir? Belediye Başkan Adayı ?

'nin Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye için sandık başına gidiyor. Yerel seçimlerde en kritik illerden biri olarak göze çarpıyor. İstanbul'un ilçeleri de partiler için büyük önem arz ediyor. Bu ilçelerden biri de Arnavutköy olarak göze çarpıyor. Oy verecek vatandaşlar Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı'nın kim olduğunu merak ediyor. İşte Ahmet Haşim Baltacı'nın özgeçmişi...

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı kimdir?

31 Mart inde 'nin Belediye Başkan Adayı, aynı zamanda ilçenin mevcut belediye başkanı da olan oldu. Peki kritik 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği ?

AHMET HAŞİM BALTACI KİMDİR?
1965 yılında doğan Ahmet Haşim Baltacı, Trabzon'un Çaykara ilçesindendir.

1969 yılından itibaren Arnavutköy'de ikamet etmekte olan Ahmet Haşim Baltacı, ilk öğrenimin ardından, 1983 yılında İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu.

Askerliğine 1991-92 yılları arasında Ankara Polatlı Topçu Okulunda başlayarak, Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi'nde Yedek Subay olarak görevini tamamladı.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan Ahmet Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

Birçok sivil toplum kuruşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ak Parti'nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.

28 Şubat 2004 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Arnavutköy Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009'da tekrar seçildiği Arnavutköy İlçe Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Ahmet Haşim Baltacı, evli ve dört çocuk babasıdır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAhmet Haşim Baltacı kimdir, nerelidir? AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Baltacı kaç yaşında?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri