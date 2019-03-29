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  • Son Güncelleme: 30.03.2019 07:42

'da terör u! Çok sayıda adrese baskın var

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sabah saatlerinde daha önce belirlenen 127 adrese eş zamanlı olarak terör u düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu! 127 adrese baskın var

Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucu il genelinde daha önceden belirlenen 127 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı terör u düzenledi. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan bir binanın giriş katındaki daireye terörle mücadele ekipleri ve Özel Harekat polisleri baskın yaptı.

Ekipler, içeride bir süre arama yaptı. Bu sırada diğer ekipler de binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak, tetikte bekledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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