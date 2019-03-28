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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu.

İşte Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında Erdoğan'ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplardan satır başları:

İkinci gençlerle buluşma toplantımı sizlerle yapıyorum. Yoğun bir maraton; tam böyle finale geldiğimiz anda sizlerle başkentimizin bu güzel yerinde Atakule'de bir taraftan hem Ankara'yı izleyerek hem de karşılıklı moderatörlüğümde böyle bir toplantıyı yapmak benim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben sizlerden sorular alacağım, cevaplandırmaya çalışacağım.

Bu konuda sizler herhangi bir sıralama tabii tutmadan, kim soru sormayı arzu ediyorsa, soruyu sorarsa memnun olurum.

Beka sorununun öne çıktığı bir seçim. Zira terörle mücadelede Türkiye'nin dört bir yanında nelerin olduğunu sizler de yakından takip ediyorsunuz. Gerek içerde gerek dışarda bir mücadelemiz var. İçerde Cudi'de Gabar'da dışarda Kandil'den yönetilen bir süreci işliyoruz, takip ediyoruz.

Ve Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız olsun çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Ve iyi bir netice aldığımızı düşünüyorum. Hakikaten güvenlik güçlerimizin verdiği mücadeleyle her geçen gün biraz daha huzur, refah ortamını yakalıyoruz.

Bunlardan en önemlisi de Güneydoğu - Doğu adeta çukurlar, kanallar hatta bitişik nizam evlerde birbirlerine tünellerle geçişler olmuştu. Böyle bir durumu orada müşahede ettik. Bu dönemde de sağ olsun Çevre ve Şehircilik Bakanım, bugün de Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet bey, o sıkıntıları çözmekle görevliydi.

Şu anda farklı bir Diyarbakır, Van, Siirt, Mardin var. Bütün bunlar koodinasyonunda Özhaseki'nin yürüdü. Şu anda bölgelerin eskisini bilenler, 15 sene öncesini bilenler bu şehirler nasıl ihya edildi diye şaşar. Onun için de ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Soru: Ben Mardin'den geliyorum. Dediğiniz gibi çok büyük değişiklikler var. Biz Mardin'de aşırı derecede rahatız. Özellikle genç olarak sosyal imkanlarımız arttı.

Biliyorsunuz Mardin medeniyetlerin başkenti olan bir şehrimiz. Bu potansiyeli kullanmak amacıyla, hem Ortadoğu'ya toparlanma katkısı, inovasyona olan ihtiyaçla beraber akademik anlamda katkısı olması amacıyla Mardin'de Kültür Üniversitesi düşünebilir misiniz? Eğitim sisteminde bir söz konusu olabilir mi?

Bu üniversitemiz kültürel anlamda Artuklu Üniversitesi orada bir açılımı gerçekleştirdi. Ama sadece kültüre, sanata yönelik; çünkü oralardaki tarihi yapılanmaya baktığımız zaman geçmişiyle çok farklı bir şehrimiz. Üniversitemiz yoğun bir şekilde gelişiyor. Hepsinden öte bizim kurduğumuz Teknoparklar vasıtasıyla bu söylediğiniz inovasyon çalışmalarını o Teknoparklar içinde ele almak, oralarda hem destek verecek altyapıyı oluşturmak, bunun yanında da genç öğrencilerimiz için sadece burs kredi ile okumak değil… O Teknopark'larda part time çalışmak suretiyle, diyelim ki yarım gün derse gidiyorsa, yarım da gün de çalışma imkanını bulacaklar. Buralarda inovasyona yönelik bir çok yatırım olabilir.

Peki bu yatırımlar niye olmuyor? İşte bunun tek sebebi terör.