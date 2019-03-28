Malta Silahlı Kuvvetleri, Libya açıklarında kaçırılan tankerin kontrolünü sağladı.

Türkiye'den demir alan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün Libya açıklarında boğulmaktan kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılmıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Salvini olayı, "Bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" diyerek duyurmuştu.