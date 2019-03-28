Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.03.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:57

ordusu kaçırılan tankerde güvenliği sağladı

haberine göre ordusu göçmenler tarafından kaçırılan gemide kontrolü sağladı. Kontrolün sağlandığı tanker Malta limanına götürülüyor.

Kaçırılan tankerle ilgili flaş gelişme

Silahlı Kuvvetleri, Libya açıklarında kaçırılan tankerin kontrolünü sağladı.

Türkiye'den demir alan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün Libya açıklarında boğulmaktan kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılmıştı.

İtalya Başbakanı Matteo Salvini olayı, "Bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" diyerek duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMalta ordusu kaçırılan tankerde güvenliği sağladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri