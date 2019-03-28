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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 08:36

ve 'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılması planlanan bazı ve seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferlerin listesi...

Olumsuz hava ulaşımı vurdu! İşte iptal edilen seferler

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. ve 'nun bazı seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07.45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 / Kadiköy-Bursa
08:05/ Yenikapı-Bursa

BUDO
07.00 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - 20.30 / İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)
11.30 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri

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