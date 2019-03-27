CHP lideri, Eyüpsultan'a gitti. "Adayımız Emel Bilenoğlu, büyükşehirde İmamoğlu, il başkanımız Kaftancıoğlu, ben de Kılıçdaroğlu ... Yani dört '' sizin için çalışıyor" dedi.

Dinleyenler, ne demek istediğini çözemedi. 9 seçim kaybeden Kemal Bey'in sözlerine partililer de şu cevabı verdi: Bu kafayla 10. yenilgiyi de alırsın. 1 Nisan'da gidersin.