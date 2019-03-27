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Esprisine gülünmeyen adam: Kemal

'nun 'da oy isterken yaptığı espri kimseyi güldürmedi. 'liler böyle tepki gösterdi...

'Oğlu'm bak git!
lideri, Eyüpsultan'a gitti. "Adayımız Emel Bilenoğlu, büyükşehirde İmamoğlu, il başkanımız Kaftancıoğlu, ben de ... Yani dört 'Oğlu' sizin için çalışıyor" dedi.

Dinleyenler, ne demek istediğini çözemedi. 9 seçim kaybeden Kemal Bey'in sözlerine partililer de şu cevabı verdi: Bu kafayla 10. yenilgiyi de alırsın. 1 Nisan'da gidersin.

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