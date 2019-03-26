Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 27 Mart 2019 (yarın) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Etkili olacak yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanması da bekleniyor.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C - Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 16°C -Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C - Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C - Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C - Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C - Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C - Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C - Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
SİNOP °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 15°C - Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, - 16°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C - Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 14°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C - Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C - Parçalı ve az bulutlu
MUŞ °C, -1°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C - Parçalı ve az bulutlu
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