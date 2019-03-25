Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.
Çipras'ın taciz iddialarına Türkiye'den jet yalanlama!
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın taciz iddialarına yanıt: Türk jetleri Ege'de herhangi bir taciz olayına karışmadı.
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