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  • Son Güncelleme: 25.03.2019 17:10

Çipras'ın taciz iddialarına Türkiye'den jet yalanlama!

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın taciz iddialarına yanıt: Türk jetleri Ege'de herhangi bir taciz olayına karışmadı.

Çipras'ın iddialarına Türkiye'den jet yalanlama!
Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını bildirdi.

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