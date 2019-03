Uzan ailesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ( TMSF ) geçen ve 12 kez ihaleye çıkarılan Adabank satıldı. Edinilen bilgilere göre, bankayı Türk işadamı grubu, 60 milyon dolara (340 milyon TL) satın aldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da SABAH'a yaptığı açıklamada satışı doğruladı. Gülal,dedi.Geçtiğimiz günlerde Cem Uzan 'ın TMSF aleyhine açtığı 2 milyar dolarlık davayı kazandığına dair iddialara da yanıt veren Gülal,diye konuştu.Adabank, 1984'te Uzan Grubu tarafından kuruldu. 2001'de yaşanan bankacılık krizinin ardından banka toparlanamadı. 2003'te yapılan operasyonlarda Uzanlar'ın yolsuzlukları tespit edildi. Banka 2004'te TMSF'ye geçti. İlk defa 26 Haziran 2006'da ihaleye çıkılan banka için en yüksek teklifi, 45 milyon TL bedelle, Kuveyt bankası The International Investor verdi. BDDK , 'mali yetersizlik' gerekçesiyle ihaleyi iptal etti. 2008 eylülde TMSF tarafından tekrar ihaleye çıkıldı. Bu kez bankaya en yüksek teklifi Sinpaş Grubu verdi. 57 milyon dolarlık satışı inceleyen BDDK iki yıl sonra o ihaleyi de iptal etti. 2011 temmuzda banka için tekrar ihaleye çıkıldı. Remzi Gür ve ortağı G Capital tarafından 75 milyon dolarlık teklifte bulunuldu. BDDK, 2 Ekim 2012'de satışa onay vermediğini açıklayıp, ihaleyi iptal etti. 2016'da TMSF yeniden Adabank ile ilgili ihale sürecini başlattı. Fon, son ihaleyi 25 Nisan 2017'de Esentepe'deki binasında düzenledi.TMSF'nin yurtdışındaki mahkeme süreçlerini çok güçlü ve özel bir ekiple takip ettiğini aktaran Gülal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) el konulan şirketlerinin mal varlıklarına da değindi. Kaynak Holding'e karşı Kırgızistan'da açtıkları davayı kazandıklarını söyleyen Gülal, şöyle konuştu:Şu anda TMSF'nin yönetiminde 928 şirket bulunduğunu anlatan Gülal, bunun çok büyük bir bölümünün FETÖ iltisaklı olduğunu aktardı. Bu şirketlerin 323'ünün gayri faal olduğunu ve tasfiye sürecine girildiğini anlatan Gülal, "Boydak, Naksan, Koza gibi büyük şirketlerin satışı için hukuki altyapının henüz oluşmadı. Bunların satışı için en azından müsadere kararının çıkması gerekiyor. Naksan ve Boydak için müsadere kararı çıktı ancak Koza için henüz çıkmadı. Zaten bu çapta büyük şirketlerin satışı kolay değil" dedi. Büyük şirketlerin satışa çıkmadığını aktaran Gülal, ancak ismi bilinmeyen küçük şirketlerin satışta olduğunu ifade etti. Gülal, "Mesela en son Osmaniye'de Ofisset Ofis Donanımları diye bir firma sattık. Bu şirket ekonomik olarak sıkıntıdaydı ve kârlılığı yoktu. Çok yüksek rakamlara da satılmadı" şeklinde konuştu.Geçen yıl haziranda Dumankaya ve Fi Yapı için Alman şirketi Eura Bau, Cpb-Drees&Sommer'la yapılan anlaşmayla ilgili son bilgileri de paylaşan Gülal, şunları anlattı:Cavit Çağlar ile el sıkışmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri Çağlar'a indirim yapılıp yapılmadığı yönündeydi. Gülal, konuya şöyle açıklık getirdi: "Cavit Çağlar'ın işlemleri tamamen ticari teamüllere uygun yapılmıştır. Bir indirim yapıldı evet ama bu Cavit Çağlar'a has değil. Zeytinoğlu'na da yaptık. Görüştüğümüz ve helalleşmek üzere olduğumuz her firmaya belli oranlarda indirim yapıyoruz." Offshore hesaptan 300 milyon $'lık risk oluşacak Offshore hesaplarla ilgili açıklama yapan Gülal,dedi.