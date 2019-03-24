TUS kuşkusuz TIP öğrencilerinin korkulu rüyası. Ancak bazıları için öyle değil. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Kurtuluş Öz, 79,6 puan alarak TUS'ta bugüne kadar alınmış en yüksek puanı aldı. Henüz uzmanlık için kararını vermediğini söyleyen Öz, "Dördüncü sınıftan itibaren düzenli gidip geliyordum okula ve her gün düzenli tekrar yapıyordum. Beşinci yıldan itibaren de TUS'a yönelik çalışmaya başladım. 1.5 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak benim için de güzel bir sürpriz oldu.
Açıkçası ben de birincilik beklemiyordum" dedi. Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS birincisinin de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı tercih ettiğini belirterek, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi her geçen yıl daha da iyi noktaya doğru ilerlemektedir. Bu yıl tıp fakültesi YKS birincisini almakla birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Verilen eğitimin kalitesi, öğretim üyelerimizin gayretli çalışmaları ve öğrencilerimizin de bu çalışmaya vermiş oldukları yanıt elde edilen başarıdaki en büyük kaynaktır. Bir doktor için en önemli sınav TUS. Bu sene TUS 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 8'incisi bizim öğrencimizdir. Yani ilk 10'da 5 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu kesinlikle tesadüfi bir başarı değildir. Tüm öğretim üyelerinin ve üniversite çalışanlarının başarısıdır" dedi.
Açıkçası ben de birincilik beklemiyordum" dedi. Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS birincisinin de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı tercih ettiğini belirterek, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi her geçen yıl daha da iyi noktaya doğru ilerlemektedir. Bu yıl tıp fakültesi YKS birincisini almakla birlikte daha da ön plana çıkmıştır. Verilen eğitimin kalitesi, öğretim üyelerimizin gayretli çalışmaları ve öğrencilerimizin de bu çalışmaya vermiş oldukları yanıt elde edilen başarıdaki en büyük kaynaktır. Bir doktor için en önemli sınav TUS. Bu sene TUS 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 8'incisi bizim öğrencimizdir. Yani ilk 10'da 5 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu kesinlikle tesadüfi bir başarı değildir. Tüm öğretim üyelerinin ve üniversite çalışanlarının başarısıdır" dedi.
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