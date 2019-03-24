81 ilde binlerce genç "Türkiye İçin Işık Tut" yürüyüşü düzenledi. Cep telefonlarının flaşlarıyla sokakları, meydanları aydınlatan gençler; her ışığın bir oyu temsil ettiğini ve her oyun ülkenin kaderi için önemli olduğunu vurguladı.

İlk Oy Hareketi isimli platformun çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe Türkiye'nin dört bir yanından insanlar katıldı. Türkiye'de ilk kez gençler seçimlere farklı bir soluk getirerek farkındalık oluşturdu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu yürüyüş oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüş devam ederken birçok genç aynı zamanda hazırladıkları özel şablonlarla gölge çalışmaları gerçekleştirdi. Yerel seçim yaklaşırken şimdiye kadar yapılan en farklı çalışma olarak göze çarpan bu etkinlikle gençler, şehrin sembolik noktalarında gölgelerini yansıtarak seslerini tüm Türkiye'ye duyurmuş oldu.

Gençler, Türkiye'nin seçim tarihinde ilk kez özgün, sanatsal, yenilikçi ve çevreci bir çalışmaya imza atarak; duvarları, yolları ve çevreyi kirletmeden düşüncelerini gölgeler aracılığıyla ifade ettiler. Sosyal medyayı kısa sürede etkisi altına alan bu akım saatlerce gündemin ilk sıralarında kaldı. Tüm Türkiye'nin konuştuğu yürüyüş ve gölge çalışmaları geniş kitleler tarafından sahiplenilerek çığ gibi büyümeye devam ediyor.

İlk Oy Hareketi, 81 ildeki gençlerden gelen fotoğraf ve videolara özel bir rap şarkıyla klip hazırlayıp yayınlandı. Herkesin beğenerek dinlediği şarkı kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.