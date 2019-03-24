Başkan Erdoğan'dan Bay Kemal'e: Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, FETÖ'cü terörist Ekrem Dumanlı ve Kılıçaroğlu'na sert çıktı.

FETÖ'CÜ TERÖRİST EKREM DUMANLI'YA SERT TEPKİ

'15 Temmuz'da işi bitireceklerini sandılar. Artık eski Türkiye yok, biz kula kul değiliz. Ey Ekrem Dumanlı sen kula kulsun, vatanında bile değilsin ve sen müptezelsin.' dedi.

SAMİMİ KÜRT KARDEŞLERİM 31 MART'TA BUNLARA CEVABINI VERECEKTİR

Kandil'deki alçaklar 14-15 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz edenler. HDP'ye oy verip kızları dağa kaçırılanların aileleri gördük. HDP'nin peşinden gitmeyin. HDP'nin adayları söyledikleri ifadelerle kürt vatandaşlarımıza saygısızlık yapıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'a bedeli olacak diyorlar. Mansur Yavaş 'Yavaş HDP ile seçim kazanacak' sözünün hesabını versin önce. Samimi olan kürt kardeşlerimiz 31 Mart'ta bunlara cevabını verecektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİ BİR YANI YOKTUR"

CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Partide öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'de PKK ile ilişkili 27 kişi var. Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir.

Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?