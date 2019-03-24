Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.03.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 21:31

Başkan Erdoğan'dan 'e: Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz

Başkan , "Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir sevdasıdır. 'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Bay Kemal'e: Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz

Başkan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'cü terörist ve Kılıçaroğlu'na sert çıktı.

FETÖ'CÜ TERÖRİST EKREM DUMANLI'YA SERT TEPKİ
''da işi bitireceklerini sandılar. Artık eski yok, biz kula kul değiliz. Ey Ekrem Dumanlı sen kula kulsun, vatanında bile değilsin ve sen müptezelsin.' dedi.

SAMİMİ KÜRT KARDEŞLERİM 31 MART'TA BUNLARA CEVABINI VERECEKTİR
Kandil'deki alçaklar 14-15 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz edenler. 'ye oy verip kızları dağa kaçırılanların aileleri gördük. HDP'nin peşinden gitmeyin. HDP'nin adayları söyledikleri ifadelerle kürt vatandaşlarımıza saygısızlık yapıyor. 'da 'a bedeli olacak diyorlar. Mansur Yavaş 'Yavaş HDP ile kazanacak' sözünün hesabını versin önce. Samimi olan kürt kardeşlerimiz 31 Mart'ta bunlara cevabını verecektir.

"KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİ BİR YANI YOKTUR"
seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Partide öyle, karma karışık oldu. 'da benzer durum var. 'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. 'de ile ilişkili 27 kişi var. çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir.

Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Bay Kemal'e: Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri