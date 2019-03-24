Alman’dan son uçuş

Tayland Phuket'ten aktarmalı olarak İstanbul'a gelip Almanya'nın Hannover şehrine gidecek olan Alman Horst Bichler (61), geçen salı uçağa binmedi. Dış Hatlar Terminali transit alanda önceki gün rahatsızlanan Bichler, hastaneye götürüldü. Alman yolcu, dün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Daha sonra tekrar havalimanına geldi. Saat 17.30 sıralarında ise Dış Hatlar Terminali gidiş katında, araç yolunun bulunduğu alanda korkuluklara çıktı. İddiaya göre, 25 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Kanlar içinde kalan Bichler, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Horst Bichler
Horst Bichler
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