Bugünkü
Takvim

Alman’dan son uçuş

Alman yolcu , ’nda 25 metre yüksekten atlayarak canına kıydı.

Alman’dan son uçuş
Tayland Phuket'ten aktarmalı olarak İstanbul'a gelip Almanya'nın Hannover şehrine gidecek olan Alman Horst Bichler (61), geçen salı uçağa binmedi. transit alanda önceki gün rahatsızlanan Bichler, hastaneye götürüldü. Alman yolcu, dün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Daha sonra tekrar havalimanına geldi. Saat 17.30 sıralarında ise Dış Hatlar Terminali gidiş katında, araç yolunun bulunduğu alanda korkuluklara çıktı. İddiaya göre, 25 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Kanlar içinde kalan Bichler, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




Horst Bichler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriAlman’dan son uçuş
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri