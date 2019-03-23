Rahmetli Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı, 31 Mart seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından son üç mitinginde halkla birlikte seslendirildi.
Rahmetli Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı, 31 Mart seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından son üç mitinginde halkla birlikte seslendirildi.
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