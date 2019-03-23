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  • Son Güncelleme: 23.03.2019 12:13

'ın eşi 'dan Başkan yorumu!

Başkan , 31 Mart seçimleri için düzenlenen mitinglerin son üçünde, 'ın 'Bir Aşk Hikayesi' şarkısını alanları dolduran binlerle birlikte yorumları. Kayahan’ın eşi , bu durumu memnuniyet ve gururla karşıladığını belirtiyor

Rahmetli Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi adlı şarkısı, 31 Mart seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan tarafından son üç mitinginde halkla birlikte seslendirildi.

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