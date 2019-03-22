Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Amerika Başkanı'nın Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" dedi. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına da değinen Erdoğan, "Bu teröristi hak ettiği şekilde cezalandırarak, tüm bağlantılarını ortaya çıkartarak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü mesaj vermeliyiz. Müslümanları ötekileştirerek, mültecileri düşmanlaştırarak kendilerine iktidar yolu açan politikacılar söylemlerine çeki düzen vermelidir." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Yeni Zelandalı kardeşlerimin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Yeni Zelanda'daki eylemde hayatını kaybedenler başta olmak üzere terörün vahşi yüzüne kurban verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Saldırının hemen ardından Cumhurbaşkanı Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda'ya gönderdim. Yeni Zelanda makamlarının burada olması son derece anlamlıdır. Yaptığımız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı üye sayısı bakımından BM'den sonra en büyük kuruluştur. Elbette İsrail yönetiminin aralıksız tacizlerine maruz kalan Kudüs'ün hakkını korumak teşkilatımızın birinci vazifesidir.

TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASI

Dün Amerika Başkanı Trump'ın Goran Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri 1967'de bu yana İsrail'in işgali altında bulunmaktadır. 1967 senesindeki İsrail işgali sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi topraklarından göçe zorlamıştır. Türkiye'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hassas bir meselede sessiz kalması emrivakilere boyun eğmesi düşünülemez. Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz. Veremeyiz. Bununla beraber Müslümanların huzurunu bekasını hayat hakkını hedef alan her kritik hadise her saldırı biz ve teşkilat için önemlidir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam Dünyası ile tüm insanlığın geleceğini tehdit eden olaylar karşısında bigane kalması kayıtsız kalması düşünülemez. Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif daha girişken olmamız mesuliyet üstlenmemiş gerekiyor.

"DAHA AKTİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif olmamız, mesuliyet üstlenmemiz gerekiyor. Yeni Zelanda'da Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti ile sonuçlanan bu kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez. Manifestodan dehşet verici görüntülere, silahın üzerindeki tarih, isim, yerlere kadar pek çok husus bu gerçeği ispat etmektedir. Yeni Zelanda saldırısı Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır.

"ADİ SUÇLU DENİLEREK ÖRTBAS EDİLİYOR"

1993'te Solingen'de Neo Naziler evlerini ateşe vererek 5 vatandaşımızı kalleşçe şehit ettiler. 2011'de Oslo yakınlarında 77 can beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani tarafından öldürüldü. Gün geçmiyor ki bir ibadethaneye iş yerine, derneğe yapılan saldırı haberini almayalım.

Gün geçmiyor ki göçmenleri etnik, dini, kültürel kimliği hedef alan bir sorunla muhatap olmayalım. Çoğu zaman bu nefret suçlarının failleri ya bulunmuyor, bulunduğu zaman ise psikolojik rahatsızlığa atfediyorlar. Münferit, adi suçlu denilerek olay örtbas ediliyor.

"NEO NAZİ ÖRGÜTLERİ DE TERÖR YAPILANMASI OLARAK ELE ALINMALI"

Sorunları halının altına süpürerek çözemeyiz. Biz görmezden geldikçe sorunlar katlanacaktır. Tepkimizi güçlü şekilde göstermedikçe Neo Nazi virüsü bünyeyi saracaktır. Sonuçta Allah korusun 1940'larda Avrupa 'da olduğu gibi telafisi mümkün olmayan acılar yaşanacaktır. Gördüğümüz sıkıntıları cesaretle ifade etmeli, çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız.

Bunu gülücükleriyle camilerimizi şenlendiren 3 yaşındaki şehitlerimizin hatıraları için yapmalıyız. Bunu katiline bile kapıyı 'merhaba kardeşim' diye açan mümin yürekler için yapmalıyız. Bir daha benzer açıklar yaşanmasın, camilerimiz kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız. Sorumluluğumuzun hakkını vermek için muhataplarımız nezdinde bu konuyu gündeme taşıyoruz. Yabancı karşıtlığını ve İslam düşmanlığını kendi meselemiz addediyoruz. Bugün İngiltere nüfusunun yüzde 7'si Müslümanlardan oluşuyor. Bu insanların kahir ekseriyeti birkaç asırdır bu ülkelerde hayatlarını devam ettiriyor.

İslamofobi veya aşırı sağ diye tarif ettiğimiz bu yapılar politik kavram olmaktan çıkmıştır. Karşımızda açıkça İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı vardır. Neo Nazi örgütleri de terör yapılanması olarak ele alınmalıdır.

"BİR DİZİ ÖNLEMİN ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR"

Bugün uluslararası toplum DEAŞ eylemleri sonrasında nasıl tepki veriyorsa aynı güçlü tepkiyi Neo Nazi saldırıları karşısında da göstermelidir. Batılı basın yayın organları kendilerini çok ciddi bir öz eleştiriye tabi tutmalıdır. Politikacılar söylemlerine çeki düzen vermeli. Biz ortada bir zulüm varsa bunun karşısında dik durmaya çalışıyoruz. Bir dizi önlemin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor.

Araba kazalarında bile hemen terör ihtimali aranırken organize suçların adi suçlar kapsamında değerlendirilmesini doğru bulmuyoruz. İsrail'in terör devleti uygulamalarını gizlemeye, saklamaya çalışmak beyhudedir. Neo Nazi terörünü görmezden gelmenin maliyeti ağır olacaktır. Biz doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz. 40 yıldır manşetlerle çarpışıyoruz.

"YENİ ZELANDA HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yeni Zelanda makamlarına ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Başbakan başta olmak üzere hükümete olay karşısında gösterdikleri kararlı duruş için şahsım, ülkem ve teşkilatım adına teşekkür etmek istiyorum. Tepki, sergilenen empati tüm dünya liderlerine örnek olmalıdır. Bu vahşi terör eyleminin unutulup gitmesine müsade etmemeliyiz. Elbette terör saldırısını gerçekleştiren caninin adını anmamalıyız ama bu teröristin tüm bağlantılarını ortaya çıkararak aynı hevesleri taşıyanlara çok güçlü bir mesaj vermeliyiz.