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  • Son Güncelleme: 22.03.2019 09:30

'da eylem hazırlığındaki 2 'lı terörist yakalandı

Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olan 2 /'lı terörist yakalandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan 2 teröristin kırsaldan İstanbul'a geldikleri belirlendi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü 'nın kırsal kadrosuna katılan A.A. ve Ş.A. adlı 2 şüphelinin bir süre sonra İstanbul'a gelerek eylem arayışında olduğu istihbaratını aldı. Saklandıkları adresleri tespit edilen 2 PKK üyesinin yakalanması için 13 ve 14 Mart tarihinde peş peşe baskınlar düzenleyen polis ekipleri, A.A. ve Ş.A.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR
Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda ise eylem talimatı içerdiği öğrenilen çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlarla dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 PKK'lı, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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