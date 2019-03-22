Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde skandalın biri bitmeden biri gündeme geldi. Son olarak meclis üyesi adayların kapışmasının ardından, şimdi de şu andaki Başkan Kamil Saka ile yeni başkan adayı Selman Hasan Arslan karşı karşıya geldi. Aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip bağımsız olarak yarışa katılan Saka, toplantılarda Arslan'ı eleştirdi. Buna kızan Arslan, veryansın etti:
"Ne koltuk sevdasıymış anlamakta zorluk çekiyorum. Göreve geldiğimizde, 1 Nisan'da o koltuğu alacağım ve evlerine göndereceğim. Hem şimdiki başkana hem de önceki başkana göndereceğim. Evlerinin baş köşesine koysunlar. Koltuğa bakıp bakıp mutlu olsunlar. 5 yılda 750 milyon bütçesi olan Edremit'e ne yaptın da hala daha koltuğun peşindesin. Çıkıyor 50-60 kişilik toplantılarda bizleri suçluyor. Suçlanacak birisi varsa o sen ve avare takımındır" dedi.
GÖREVDEN ALINDI
Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı. Kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. Son kararı YSK verecek.
"Ne koltuk sevdasıymış anlamakta zorluk çekiyorum. Göreve geldiğimizde, 1 Nisan'da o koltuğu alacağım ve evlerine göndereceğim. Hem şimdiki başkana hem de önceki başkana göndereceğim. Evlerinin baş köşesine koysunlar. Koltuğa bakıp bakıp mutlu olsunlar. 5 yılda 750 milyon bütçesi olan Edremit'e ne yaptın da hala daha koltuğun peşindesin. Çıkıyor 50-60 kişilik toplantılarda bizleri suçluyor. Suçlanacak birisi varsa o sen ve avare takımındır" dedi.
GÖREVDEN ALINDI
Erdek Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Sarı hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı. Kararın infazına 18.03.2019 tarihinden itibaren başlandı. Son kararı YSK verecek.
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