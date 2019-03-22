AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde halka hitap ediyor...

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkentler başkenti Konya... Milletimizin yolunu aydınlatan Konya... Sizleri yürekten selamlıyorum Konya... Gönül belediyeciliği her şehre yakışır ama en çok Konya'ya yakışır. Bize imanla ve yürekle mücadele edildiğinde neler başarabileceğini gösteren Sultan Kılıçarslan'ın torunlarına yakışır. Nice gönül sultanına ev sahipliği yapan Konya elbete gönül belediyeciliğinde de en ön safta yer almaktadır.

Konya'da yaşamak başkadır Konya'yı yaşamak da başkadır. Buradan özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkemizin en genç Büyükşehir belediye başkan adaylarından birini sizlerin emrine verdik. Uğur kardeşimin bir eksiği var saçları eksik ama dinamik ve içimizden biri.

HATAY'DAKİ CHP'Lİ ADAYIN SKANDAL SÖZLERİNE ÇOK SERT TEPKİ!

Size efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldi. Hatay'da CHP'li aday oy var, hizmet var diyor. Sen kimsin? Ama biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

31 MART'TA SANDIĞA İYİ SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

31 Mart'ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri kritik durumla asla ilgisi olmayan gerekçelerle AK Parti'ye ders vermek istiyorlarmış. Dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir. Bu dönemi en etkin şekilde kullanabilmemizin yolu seçimden istikrar ve güvenin sürmesini sağlayacak bir sonuçla çıkmaktır.

GİRDİĞİN BÜTÜN SEÇİMLERİ KAYBETTİN! BUNU DA KAYBECEKSİN...

Bugün İslam İşbirlği Teşkilatı Konferansına dönem başkanı olarak katıldım ve İslam ülkeleriyle bir araya geldim. Bu toplantıda Yeni Zelanda'dan da başbakan yardımcısı ve devlet bakanı bir bayan da geldi. Dertleştik. Neler yapılmalı kararını verdik. Üzüldüğüm ne biliyor musunuz Yeni Zelanda'daki bu kişini pozitif yaklaşımı ve diğer yanında Avustralya'da konuşan terörist senatör... Onun bir benzeri de Türkiye'de var. Sıkıntı orada... Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Böyle bir adama siz daha ne kadar oy vereceksiniz? İslam dünyasından kaynaklanan törer diyor! Biz batıya anlatamadık bugüne kadar, demek ki sana da anlatamımışız. Sen tehlikeli bir adamsın. Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Bunu da kaybedeceksin.