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  • 21.03.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 18:54

'da 3 terörist yakalandı

'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü / mensubu 3 terörist yakalandı. Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da 3 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup teröristin ilçenin sınırından yurda giriş yapmak için girişimde bulunduğuna yönelik istihbarat alındı.

Bunun üzerine sınır hattındaki önlemlerini artıran ekipler, / üyesi 3 teröristi 'ye girerken yakaladı.

Teröristlerle birlikte 2 piyade tüfeği, 59 fişek, 2 tablet ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Zanlıların güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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