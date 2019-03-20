Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı. Saldırganın Sultanahmet'te kaldığı otelin Ayasofya manzaralı olması dikkat çekti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.