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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 11:54

teröristi 'ın 'da kaldığı oteller ortaya çıktı

'ın 2016 yılında 'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı. Saldırganın Sultanahmet'te kaldığı otelin Ayasofya manzaralı olması dikkat çekti.



Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı.

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