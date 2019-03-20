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  • Son Güncelleme: 20.03.2019 18:11

Teslim olan ist 'nın iğrenç yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı: İlişki sonrası hamile kalınca...

örgütü 'dan kaçıp, emniyet güçlerine teslim olan 'Hedar' kod adlı kadın terörist, ifadesinde, örgütün gerçek yüzünü anlattı. Terör örgütünün, ya ön saflarda çocukları gönderdiğini belirten kadın terörist, kampta girdiği ilişki sonrası hamile kaldığını, bebeğinin 2 aylıkken alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrenince kaçıp teslim olduğunu söyledi.

Teslim oldu! PKK'daki iğrenç olayı anlattı...

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hedar' kod adlı kadın ist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, ifadesinde, ailesinin en küçük çocuğu olduğunu, babası tarafından sürekli dövüldüğünü belirtti. Terör örgütüne üye, aynı köyde yaşayan bir arkadaşının, örgüte katılıp dağa çıkarsa tüm bu eziyetlerden kurtulacağını, örgütün çocuklar ve kadınlara iyi davrandığını söylediğini aktaran, 'Hedar' kod adlı terörist, bu sözler üzerine 12 yaşındayken örgüte katıldığını, ama bir süre sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti.

'Hedar' kod adlı terörist, larda tecrübe kazanmaları bahanesiyle örgüte yeni katılan çocuk yaştaki teröristlerin ön saflarda çatışmalara gönderildiğini, çocuk ve kadınların kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

En son kaldığı kampta bir örgüt mensubu ile yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını, bu nedenle örgüt üyelerinin kendisini dışladığını ifade eden kadın terörist, kaldıkları kampta doğum yaptığını, henüz 2 aylıkken bebeğin alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrendiğini ve bunun üzerine örgütten kaçtığını belirtti.

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