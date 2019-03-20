Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hedar' kod adlı kadın terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, ifadesinde, ailesinin en küçük çocuğu olduğunu, babası tarafından sürekli dövüldüğünü belirtti. Terör örgütüne üye, aynı köyde yaşayan bir arkadaşının, örgüte katılıp dağa çıkarsa tüm bu eziyetlerden kurtulacağını, örgütün çocuklar ve kadınlara iyi davrandığını söylediğini aktaran, 'Hedar' kod adlı terörist, bu sözler üzerine 12 yaşındayken örgüte katıldığını, ama bir süre sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti.





'Hedar' kod adlı terörist, çatışmalarda tecrübe kazanmaları bahanesiyle örgüte yeni katılan çocuk yaştaki teröristlerin ön saflarda çatışmalara gönderildiğini, çocuk ve kadınların kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

En son kaldığı kampta bir örgüt mensubu ile yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını, bu nedenle örgüt üyelerinin kendisini dışladığını ifade eden kadın terörist, kaldıkları kampta doğum yaptığını, henüz 2 aylıkken bebeğin alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrendiğini ve bunun üzerine örgütten kaçtığını belirtti.