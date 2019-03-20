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  • 21.03.2019 02:17
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 02:50

'de aile ı! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

'in Toroslar ilçesinde, Selim D. (33), annesi Ayni (55) ile babası Gaffar D.'yi (60) bıçaklayarak öldürdü. Çiftin diğer oğlu Yunus D'nin de geçen yaz ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim D., elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim D., önce annesini ardından da babasını bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayni-Gaffar D. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞULLARI GEÇEN YAZ İNTİHAR ETMİŞ
Gözaltına alınan Selim D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Ayni-Gaffar D. çiftinin diğer oğlu Yunus'un ise geçen yaz ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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