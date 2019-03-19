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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 23:25

... ’da yolcu uçağında

... ’ın , başkent ’da ’na iniş yapan ve içinde 100’e yakın yolcu bulunan uçakta çıktığını; yolcuların tahliyesine çalışıldığını duyurdu.

O ülkede sıcak dakikalar! Yolcu uçağında yangın...

'da bir yolcu uçağı başkent 'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı. 'na konuşan Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Sorumlusu Rıza Caferzade, İran'ın Homa Havayolları Şirketi'ne ait Fokker 100 tipi yolcu uçağının piste inişi esnasında tekerleklerinin açılmaması sonucu alev aldığını söyledi.

Çıkan ın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktaran Caferzade, uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini dile getirdi.

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