İran'da bir yolcu uçağı başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı. Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Sorumlusu Rıza Caferzade, İran'ın Homa Havayolları Şirketi'ne ait Fokker 100 tipi yolcu uçağının piste inişi esnasında tekerleklerinin açılmaması sonucu alev aldığını söyledi.
Çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktaran Caferzade, uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini dile getirdi.
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