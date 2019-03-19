Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de konuştu. Yeni Zerlanda'da yaşanan cami katliamına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa öyle ya da böyle biz bunun hesabını sormasını biliriz. Yasalarında 15 yıldan fazla hapis cezası yokmuş. 50 Müslümanı katledecek sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan canı ne kadar ucuz ya" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ereğli bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara dışında ziyaret ettiğim 4.ilçe. AK Parti 17 yıldır bu ülkeyi daha ileri taşımanın gayreti içerisinde oldu. Biz CHP'nin nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi biliriz. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmakta kararlıyız. Bunca zamandır Atatürk'ün adını istismar etmekten başka işi olmayanlar ne yapıyor?

BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN EŞ BAŞKANI ÇIKTI, HERŞEYİ İTİRAF ETTİ...

CHP bizim karşımızda bir ittifak kurdu. Partilein bir kısmı resmen var bir kısmı ise fiilen var. Adı İyi kendisi karışık parti de bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti, bölücü örgütün eş başkanı çıktı, herşeyi itiraf etti. Bu adam Kürt değil, Kürtler benim kardeşim, 82 milyon benim kardeşim, ayrımcılık bende yok, ama bunlar ayrımcı.

Ben şimdi Karadeniz Ereğlisi'nde diyorum ki ne olur oylarımızı böldürmeyelim, bu sandıklardan çok daha güçlü çıkalım. Seçimlere 12 gün var, kapı kapı dolaşıyor muyuz?

Bay Kemal Yeni Zelanda'daki saldırılar için İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var? CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? 31 Mart Bay Kemal'in kullandığı sözler nedeniyle bir beka meselesidir.

YENİ ZELANDA SORMAZSA BİZ HESABINI SORMASINI BİLİRİZ

Yeni Zelanda'daki terörist diyor ki Anadolu Yakası'nda duracakmışız, Avrupa yakasına geçmeyecekmişiz. Sen kimsin terbiyesiz? Kalleşçe 50 Müslümanı öldürdün, bunun hesabını vereceksin, Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz. 50 Müslümanı katledecek, yasada madde yokmuş, insan canı ne kadar ucuz? Yeni düzenleme yap, yapmıyorsan ben bunu Yeni Zelanda hükümeti ile tartışırım. 15'liler, Seyit Onbaşılar Çanakkale'yi bunlara zindan etti, Gazi'nin dediği gibi biz onları teselli ettik ama onlar hala kan kusuyor.

Samimi olmadıkları için bedel ödüyorlar daha çok bedel öderler. Biz teröre karşı beraber mücadele verelim diyorum.

İDAMI KALDIRMAKLA YANLIŞ YAPTIK

Biz bir yanlış yaptık idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızı şehit edenleri cezaevinde beslemek yanlış... Bizim parlamentomuz böyle bir karar verirse ben onaylarım.

ÇANAKKALE'DE NE İŞLERİ VARDI?

Sizin Çanakkale'de sizin ne işiniz vardı? Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Evlatlarınız evlatlarımızla koyun koyuna diyerek onları teselli ederiz ama bunlar bundan anlamıyor ki, bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyor, kin kusuyorlar. Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan.

1 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM KARARI ALDI

Karadeniz Ereğli'de 47 okul inşa ettik. Öğrencilere 3357 tablet bilgisayar dağıttık. 941 öğretmen ataması yaptık. Ereğli Demir Çelik Fabrikası 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldı.