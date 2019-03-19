Kıbrıs Rum tarafında yayın yapan, Türkiye karşıtlığı haberleri ile tanınan Alithia gazetesine konuşan Firari HDP'li Faysal Sarıyıldız, AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tutum almalarını istedi, Kıbrıs'ta yaşayan Türkleri ise istilacı ilan etti.

Birçok ilde Milli ittifaka adaylarını çekerek destek veren HDP'den gelen bu açıklamalara CHP, İP ve SP'nin nasıl bir tepki göstereceği merak ediliyor.

Rum basınına konuşan Firari HDP'li Faysal Sarıyıldız Kıbrıs'ta bozulan düzenin yeniden tesis edilmesi ve Kıbrıs'taki Türklerin mutlak bir soykırımdan kurtarılması için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatını, "İstila" olarak değerlendirdi. Barış harekatını ve Kıbrıs'ta Türklerin yaşamasını "HDP olarak meşru olmadığını düşünüyoruz" diyen Sarıyıldız, AB ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yaptırım istedi.

Firari HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın açıklamaları şöyle:

- Partinizin Kıbrıs sorunu ile ilgili tutumu nedir?

-Kıbrıs meselesinin Kıbrıslılar tarafından çözülmesi gerektiği pozisyonunu tartışmasız destekliyoruz. 1974'teki Türk istilasının ve de Türkiye'den Kıbrıs'a nüfus taşınmasının (yerleşikler) meşru olmadığını düşünüyoruz. Kıbrıs'ın geleceğinin nasıl olacağının kararını uluslararası toplum alamaz. Bu, Kıbrıs'ta yaşayanların alması gereken bir karardır.

- Tüm bunlar AİHM'in Sayın Demirtaş'ın devam eden tutukluluğunun haksız olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği yönünde karar vermesine rağmen yaşanıyor.

- Doğru. Konuştuğumuz şu anda bile Türkiye'deki durum Avrupa Parlamentosunda tartışma konusu ve çok büyük ihtimalle Türkiye'nin üyelik süreci askıya alınacak. Ancak Erdoğan, Avrupa'da alınan kararları ciddiye almıyor. Avrupa'ya üye devletlerin Erdoğan karşısında kararlı bir tutum sürdürmedikleri için bunun olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın bu politikayı yürütmesine engel olacak bir politika geliştirmiyorlar.