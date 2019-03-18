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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 12:41

'dan tüyleri diken diken eden 18 Mart klibi

, resmi YouTube sayfasından ve 'nin 104. yıldönümüne özel bir klip paylaştı.

ve 'nin 104. yıldönümü kapsamında tüm ülkede etkinlikler ve programlar düzenleniyor. Devlet kurum ve kuruluşları da sosyal medya hesaplarından bu önemli güne ilişkin paylaşımlar yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise resmi YouTube sayfasından bir klip paylaştı. Klipte, şanlı Türk ordusunun neferleri olan Mehmetçik'in görüntüleri, 'nın operasyon ve eğitim görüntüleri, Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar ve Çanakkale Şehitliği görüntüleri yer aldı.

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