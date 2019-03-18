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  • Son Güncelleme: 18.03.2019 23:49

O açıklamanın ardından 'de istifa şoku!

Soylu, yaklaşan leri öncesinde ziyaret ettiği ’in Bayraklı ilçesinde yaptığı konuşmada, ’nin belediye meclis üyesi adayları arasında ’lı isimlerin bulunduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra CHP’nin il, ilçe yöneticileriyle Başkan Adayı Serdar Sandal’ın açıklama yapmamasına tepki gösteren CHP’li üç belediyle meclis üyesi, partilerinden istifa etti. İstifacılardan Meclis Üyesi , "Yöneticiler ve aday, sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik" dedi.

O açıklamanın ardından CHP'de istifa şoku!

çalışmaları kapsamında geçen 11 Mart'ta 'in Bayraklı ilçesinde miting yapan Soylu, konuşmasında 'nin Meclis üye aday listesinde 'lı isimlerin de bulunduğunu ileri sürdü.

'nun bu açıklamasına CHP'li yöneticilerden cevap gelmemesi partide istifalara neden oldu. CHP'li belediye meclis üyeleri , Mustafa Karaman ve Ali Şenay 13 Mart'ta partilerinden istifa etti. İstifacı üyeler, adına açıklama yapan Şeref Balbay, şunları söyledi:

"CEVAP VERMELERİ GEREKİYOR"
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitingde CHP listelerinde PKK adına para toplamış, içeride yatmış isimler olduğunu söyledi. PKK ile iş birliği yapılıyor iddiasına karşılık ne ilçe başkanı, ne il başkanı ne de belediye başkan adayı cevap vermedi. Biz de buna tepki olsun diye partiden istifa ettik. Bizi istifa ettikten sonra arayanlar oldu. Ancak bizi aramaları değil, iddialara kamuoyu önünde cevap vermeleri gerekirdi. Sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik."

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