Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj ve video yayınladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden #DiriliştenKurtuluşa, #BirDuruşturÇanakkale, #ÇanakkaleGeçilmez etiketleri ile bir mesaj ve video yayınladı. Altun mesajında,'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal kahramanlarımızı ve vatan için gözünü bile kırpmadan şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.' ifadelerini kullandı.
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