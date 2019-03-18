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  • 18.03.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 11:10

Başkanı 'dan 18 Mart paylaşımı

Başkanı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle resmi hesabı üzerinden bir mesaj ve video yayınladı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden #DiriliştenKurtuluşa, #BirDuruşturÇanakkale, #ÇanakkaleGeçilmez etiketleri ile bir mesaj ve video yayınladı.

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