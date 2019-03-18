Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle resmi sosyal medya hesabı üzerinden #DiriliştenKurtuluşa, #BirDuruşturÇanakkale, #ÇanakkaleGeçilmez etiketleri ile bir mesaj ve video yayınladı.