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  • 17.03.2019 14:19
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 14:19

Başkan Erdoğan ile Bahçeli'nin ilk ortak mitingi bugün İzmir'de

İzmir’de büyük gün… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk kez birlikte İzmir'den vatandaşlara seslenecek.

İlk ortak miting bugün İzmir'de

Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin ilk kez halka birlikte sesleneceği buluşma öncesi, İzmir'de bugüne kadar yapılan en kalabalık mitingin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.


Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin birlikte miting yapacağı Gündoğdu Meydanı'na, daha önce İstanbul Yenikapı'daki miting için hazırlanan sahnenin benzeri kurulacak. Saat 13.30'da başlayacak mitingde, alana gelenlere sadece Türk bayrağı verilecek. Parti flamalarının yer almayacağı mitingde, İzmirlilere 100 bin bayrak dağıtılacak. Gündoğdu Meydanı'na rahatlıkla girilebilmesi için de gerekli planlamalar yapıldı.

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