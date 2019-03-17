AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı. Binali Yıldırım, İstanbul'un ekonomisini canlandıracak ve önemli istihdam sağlayacak projeleri açıkladı.

TAKSİM'DEKİ EZAN OLAYI

Yıldırım 'Umarım böyle bir şey olmamıştır. Eğer olsa bile bunun kabul edilecek bir yanı yoktur. Ezan bizim kutsalımızdır. Ezana karşı bir saygısızlık bu ülkede yapan varsa aklıyla zoru vardır."

BİNALİ YILDIRIM'DAN BEYLİKDÜZÜ'NE METRO MÜJDESİ

'Beylikdüzü'ne 170 KM uzunluğunda metro hat projemiz var. 5 yıl içinde faaliyete geçecek.'

'BELEDİYELERLE İLGİLİ YASALARIN ELDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM'

İstanbul Türkiyte'de toplanan vergilerin yarısını veriyor. İhracatının yüzde 45'ini tek başına yapıyor. Eğer İstanbul tek başına devlet olsa Avrupa'nın 13'üncü, dünyanın 41'inci büyük ülkesi olur. Türkiye'ye çok katma değer sağlıyor ama kendisine fazla pay gelmiyor. Belediyenin aldığı verdi yüzde 4,5. Belediyelerle ilgili yasaların elden geçirilmesi lazım. Hakkari ve Tunceli'yle aynu usüle tabi olmaması lazım.

'MİLLİ GELİR PAYINI 350 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ'

Peki ne yapmamız gerekiyor? İstanbul'da 25 yaş altı nüfus 4,5 milyon. Önemli bir insan kaynağı var. O halde biz hedef koyduk. Gelecek 5 yıldaki hedefimiz şu. İstanbul'un milli gelir içindeki payını 350 milyar dolara çıkaracağız. İhracattaki payını 125 milyar dolara çıkaracağız. En az 500 binin üzerinde istihdam oluşturacağız. Bunu yaptığımız zaman 10'un büyük ekonomi olacağız.