Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında Millet İttifakının Ankara adayı Mansur Yavaş ile ilgili çok sert sözler kullanarak "Ankara'da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyrun ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal bu; afedersin karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Niye? Hepsi ortalıktan kaçıyorlar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kuzey Marmara otoyolu 398 km uzunluğundadır. Bu projenin 70 km'lik Kınalı-Odayeri kesimi ise bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yaptığımız en önemli bölümlerden birini oluşturuyor.



Yol medeniyettir yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir. Suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Biz bu millete aşığız biz bu millete sevdalıyız bizim yapmamız gereken işler var ve bunları yapacağız. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca-Yassıören etabı ve bağlantı yollarının milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



ÇATALCA - KURTKÖY 50 DAKİKADA TAMAMLANACAK

Çatalca 39 mahallesi ile ülkemizin kültürel zenginliğinin en yoğun olduğu ilçelerinden bir tanesidir. Çatalca-Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanacak. Çatalca'yı, Halkalı'da biten banliyö hattı ve hızlı tren vasıtasıyla İstanbul'a ve dolayısıyla tüm Türkiye'ye daha da yaklaştıracağız. İlçemizin turizmini geliştirmek için bir çok teşvik düzenlemeleri yapacağız.



İlçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp yepyeni ve daha büyük bir sanayi sitesi kuracağız. Çatalca'yı ileriye taşıyacak tüm projelerimiz hazır. 31 Mart'ta Çatalca gönül belediyeciliği ile buluştuğunda ilçemizi şaha kaldıracağız.



BAY KEMAL ÇIK ADAYININ ORTALIKTA DOLAŞMASINI İZAH ET

Ankara'da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyrun ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal bu, afedersin karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Niye? Hepsi ortalıktan kaçıyorlar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor.



Her seçim yeni bir başlangıçtır. Adaylarımız projeleriyle vizyonlarıyla gece gündüz çalışıyor. Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını biz hayata geçirdik.



NASIL BÖYLE BİR ŞEY SÖYLER?

Yeni Zelenda'da yaşananları gördünüz. Avusturyalı senatör bu ifadeleri kullanabilir. Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin ya… Bakın size ekranda kendisini bizzat izlettim. Adamın söylediği ortada bir Müslüman kendisi için nasıl böyle bir şey söyler? Cuma namazında olan benim Müslüman kardeşlerime İslam düşmanı bir namussuz bu… Sen bunun üzerine bir şeyler söyle… Bana burada sen fatura kesemezsin. Senin vatanseverlik diye bir şeyin yok. Sen bu ülkede teröristlerle berabersin. Kim var senin kolunda HDP, İYİ Parti bir maalesef Saadet Partisi var… Dörtlü bir çete… Bunlara sandıklarda bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız?"



16 SAATTE İŞİNİZİ BİTİRDİK

Bu ülkeyi bölmeye bir defa sizin gücünüz yetmez bunu bir defa bileceksiniz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kuzey Irak'a gitsinler.



Biz sizi 15 Temmuz'da da gördük. Siz devlete darbe yaptınız. 16 saatte işinizi bitirdik ya. Hamdolsun bir telefon mesajıyla benim bu aziz milletim on binler yüz binler meydanlara döküldü. Şimdi hesap veriyorlar daha çok verecekler. Biz bunları Cudi'de inlerine kadar kovaladık. İşleri bitti. Kandil'e kadar kovaladık kovalamaya da devam edeceğiz. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya bunların hakkı yok.