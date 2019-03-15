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"’ye "a ödül yağdı

Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlara ödül yağdı

Enerji ve Bakanlığı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği 'ye Ödül Töreni, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ı , ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleşti.



Kadınların hangi sektörde çalışıyor olursa olsun kimliklerini muhafaza ederek varolmalarının önemine değinen Erdoğan, "Kadın enerjisinin işin içine girmediği her alan bir kör noktaya dönüşür. Doğru ve keskin bir bakış, iki gözle bakmayı gerekli kılar ki, kadınların olmadığı her durum, hayatı tek gözle algılamak gibidir. Zira karar süreçlerinde kadınların eksikliği, tüm toplumu ilgilendiren bir noksanlıktır. Sizin bugün ektiğiniz ilham tohumları kim bilir ileride nasıl başaklar verecek. Bu nedenle başarı hikayelerinizi özellikle Anadolu'nun küçük yerlerinde kız öğrencilere taşımanızı istiyorum" dedi.



KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Kendi bakanlığım olmak üzere, devlet namına kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağımızı belirtmek istiyorum. En ağır emanetleri hakkıyla taşıyan kadınlarımıza erkekler olarak bakışımızı değiştirelim. Kadınlarımıza güvenelim inanalım" diye konuştu.

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