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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 16:55

'nin ölüm listesindeki 'lı terörist eil 'a 7 yıl 6 ay hapis cezası

'nin ölüm listesinde bulunan terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi uyruklu , terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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