Son dakika gelişmesine göre, Brüksel'deki uluslararası konferansta Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
Son dakika... Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!
Son dakika... Brüksel'deki uluslararası konferansta Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
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- "Ezana saygı, sağduyuya davet"
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