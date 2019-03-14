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  • Son Güncelleme: 14.03.2019 20:06

... ve ler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

... 'deki uluslararası konferansta ve ler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

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