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  • 14.03.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 09:57

'de terör operasyonu: 10 gözaltı

'de, terör örgütleri /, DHKP-C, 'ye yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İlk operasyon kent merkezi ve Aliağa ilçesinde bölücü terör örgütü /'ya yönelik yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyon ise yine kent merkezi ile Foça'da DHKP-C ve 'ye yönelik gerçekleştirildi.



60 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu operasyonda da 3 şüpheli gözaltına alındı. Yine terör örgütü MKLP adına Torbalı ve Denizli'de faaliyet gösteren 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 10 şüphelinin sorgusu sürerken, emniyetten yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde kentte terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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