Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun atandı.
DHMİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren ve Mehmet Ateş getirildi.
Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.
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