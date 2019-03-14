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  • 15.03.2019 04:38
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 04:38

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Ticaret Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İhsan Uygun atandı.

DHMİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Gökhan Evren ve Mehmet Ateş getirildi.

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.

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